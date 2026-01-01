Schlager
55 playlist(s)
Oktoberfest Franziskaner
100K views
Schlager 2026
192 views
Schlager cluti
196 views
Party
2.1K views
Party Lieder
616 views
Feierabend
6.8K views
Música Alemã transicional
3.6K views
schlager 01
691 views
Partymix
19K views
schlager
9.2K views
schlager hits
97K views
Aktuell
57K views
Fasching Hits
595 views
Nino de Angelo
9.1K views
Schlager Neu 2024
247K views
Auto und Party
16K views
Ballermann Hits
1.2M views
Christian
2.5K views
Mallorca party
308 views
Volksmusik 2026
343 views
Schlager 2026
505 views
weihnachsmusik
23K views
Deutscher Mix
25K views
Manu Schlager
905 views
Michael Kasper
965 views
Party Hits
16K views
Wandern
14K views
Auto Musik
1.4K views
Freitag
1K views
Lieblingsmusik
1K views
Gute Musik
53K views
Radio
291 views
Malle 2024
8.5K views
sauflieder
29K views
Fasching 25
3.6K views
Weihnachtslieder
17K views
Schlager Hopper
532 views
Party
234 views
schlager
316 views
Schlagerpop
28K views