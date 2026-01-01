Schlager

55 playlist(s)

Schlagerperlen

Schlagerperlen
Modern Schlager

Modern Schlager
German Schlager Classics

German Schlager Classics
Schlager Summer

Schlager Summer
'10s Schlager

'10s Schlager
Party Schlager

Party Schlager
Malle für Alle!

Malle für Alle!
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Schlager Christmas

Schlager Christmas
Schlager Pop

Schlager Pop
Volksmusik Gold

Volksmusik Gold
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Après-Ski Party Schlager

Après-Ski Party Schlager
Schlager Hits 2025

Schlager Hits 2025
Oktoberfest Franziskaner

Oktoberfest Franziskaner

100K views

Schlager 2026

Schlager 2026

192 views

Schlager cluti

Schlager cluti

196 views

Party

Party

2.1K views

Party Lieder

Party Lieder

616 views

Feierabend

Feierabend

6.8K views

Música Alemã transicional

Música Alemã transicional

3.6K views

schlager 01

schlager 01

691 views

Partymix

Partymix

19K views

schlager

schlager

9.2K views

schlager hits

schlager hits

97K views

Aktuell

Aktuell

57K views

Fasching Hits

Fasching Hits

595 views

Nino de Angelo

Nino de Angelo

9.1K views

Schlager Neu 2024

Schlager Neu 2024

247K views

Auto und Party

Auto und Party

16K views

Ballermann Hits

Ballermann Hits

1.2M views

Christian

Christian

2.5K views

Mallorca party

Mallorca party

308 views

Volksmusik 2026

Volksmusik 2026

343 views

Schlager 2026

Schlager 2026

505 views

weihnachsmusik

weihnachsmusik

23K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

25K views

Manu Schlager

Manu Schlager

905 views

Michael Kasper

Michael Kasper

965 views

Party Hits

Party Hits

16K views

Wandern

Wandern

14K views

Auto Musik

Auto Musik

1.4K views

Freitag

Freitag

1K views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

1K views

Gute Musik

Gute Musik

53K views

Radio

Radio

291 views

Malle 2024

Malle 2024

8.5K views

Schlager Hits 2024 - Die Top 100 Schlager Charts

Schlager Hits 2024 - Die Top 100 Schlager Charts

319 views

sauflieder

sauflieder

29K views

Fasching 25

Fasching 25

3.6K views

Weihnachtslieder

Weihnachtslieder

17K views

Schlager Hopper

Schlager Hopper

532 views

Party

Party

234 views

schlager

schlager

316 views

Schlagerpop

Schlagerpop

28K views