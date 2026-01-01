Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
jaycee is in the house

jaycee is in the house

259 views

Favorite Indonesian

Favorite Indonesian

710K views

Indie Gurls

Indie Gurls

433 views

Feel good summer

Feel good summer

5.6K views

Made In Manchester

Made In Manchester

7K views

musica indie

musica indie

365 views

Terrifically Good

Terrifically Good

2.6K views

Your Top Songs 2020

Your Top Songs 2020

1.3K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

789 views

Alt Nation 2025

Alt Nation 2025

91K views

Gute Laune

Gute Laune

771 views

dumb hockey boys in love

dumb hockey boys in love

330 views

Abrasileirado

Abrasileirado

1.6K views

lonely touch playlist

lonely touch playlist

495 views

that time of year (again)

that time of year (again)

765 views

Anime lifestyle

Anime lifestyle

196 views

Playlist 747

Playlist 747

411 views

Alternative Indie

Alternative Indie

873 views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

14K views

00'er mix

00'er mix

5.2K views

Upbeat Alternatives

Upbeat Alternatives

69K views

Indie 2023

Indie 2023

7.3K views

summer

summer

120 views

Roadtrip

Roadtrip

442 views

Indie, Rock, BR Suave

Indie, Rock, BR Suave

4K views

R&B / Chill

R&B / Chill

475 views

2025 Alt Rock

2025 Alt Rock

1K views

Indie/Folk

Indie/Folk

690 views

Español

Español

927 views

Kelly in Portland

Kelly in Portland

324 views

Indie chill

Indie chill

591 views

melhores músicas de 2025

melhores músicas de 2025

396 views

90s

90s

185K views

Summer 2025

Summer 2025

1.1K views

buena vibra

buena vibra

689 views

its gonna be softend and warm again

its gonna be softend and warm again

1K views

que arda su partida y sangre su recuerdo

que arda su partida y sangre su recuerdo

336 views

Alternative Current

Alternative Current

204 views

Chill

Chill

1.9K views

permanecer triste para siempre

permanecer triste para siempre

781 views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

402 views

잔잔

잔잔

868 views

Jamel rockt den Förster 2024

Jamel rockt den Förster 2024

835 views

¿Cómo hago para llegar a tu corazón?

¿Cómo hago para llegar a tu corazón?

1.6K views

relax

relax

749 views

Doomer Music

Doomer Music

715 views

2010's teenage daydream simulation machine

2010's teenage daydream simulation machine

812 views

Boleros para chambiar

Boleros para chambiar

9.2K views

Study music

Study music

956 views

coming of age (in your 20s)

coming of age (in your 20s)

854 views