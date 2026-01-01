Metal

87 playlist(s)

Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
'00s Metal

'00s Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Industry

Heavy Industry
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
'80s Metal

'80s Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
'90s Metal

'90s Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Japan Metal

Japan Metal
'10s Metal

'10s Metal
Power Metal + Future metal

Power Metal + Future metal

415 views

death metal

death metal

602 views

New Stuff

New Stuff

24K views

Industrial

Industrial

14K views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

2.4K views

Metallo pesante

Metallo pesante

245 views

Heavy

Heavy

1.9K views

Recap de décembre à février 2025

Recap de décembre à février 2025

1.3K views

Glam baby

Glam baby

51K views

Nothing goes right slow metal

Nothing goes right slow metal

26K views

best the best

best the best

1.4K views

Metal

Metal

8.3K views

metal pesadão

metal pesadão

47K views

booty workout

booty workout

163 views

Spring Contention 2026

Spring Contention 2026

153 views

Japanメタル

Japanメタル

14K views

Crazy sleep

Crazy sleep

1.2K views

thrash metal

thrash metal

38K views

Métal

Métal

20K views

Into the Death

Into the Death

4.2K views

Heavy

Heavy

89K views

Work Out

Work Out

27K views

Modern Metal 25-26

Modern Metal 25-26

2.2K views

Metal

Metal

2.2K views

Mainstream Rock 2026

Mainstream Rock 2026

1.7K views

mental health one Lost close family and friends and all of the above

mental health one Lost close family and friends and all of the above

624 views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

462 views

havy metal

havy metal

152K views

metal 2025

metal 2025

779 views

Best Music of 2026

Best Music of 2026

172 views

ジャパメタ

ジャパメタ

4.8K views

Pesado e melódico

Pesado e melódico

142 views

Black metal

Black metal

805 views

metalcore favorites

metalcore favorites

435 views

Hard rock metal

Hard rock metal

379 views

Metal Bangers

Metal Bangers

182K views

Rock2000

Rock2000

31K views

Workout

Workout

535 views

Death metal

Death metal

20K views

Rage

Rage

19K views

Metal

Metal

452 views

2026 | Metal

2026 | Metal

106 views

30 greatest black metal bands

30 greatest black metal bands

220K views

workout

workout

543 views

Zach's Alt/Indie Picks of 2025!

Zach's Alt/Indie Picks of 2025!

565 views

Heavy Metal Kingdom

Heavy Metal Kingdom

20K views

Fire

Fire

495 views

Fantasy Metal

Fantasy Metal

348 views

90s Industrial

90s Industrial

120 views

advanced metal

advanced metal

432 views