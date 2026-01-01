Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
Chinese

Chinese

40K views

懷舊金曲

懷舊金曲

1K views

好聽的華語清單

好聽的華語清單

745 views

Old song

Old song

1.1K views

華語流行

華語流行

13K views

Soft

Soft

30K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

512 views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

7.5K views

Chinese Songs

Chinese Songs

1.4K views

Love song

Love song

13K views

饒舌抒情

饒舌抒情

477 views

華語舞曲

華語舞曲

32K views

listen

listen

469 views

90年代 經典金曲

90年代 經典金曲

19K views

好聽中文歌

好聽中文歌

10K views

喜愛歌曲

喜愛歌曲

3.8K views

經典金曲

經典金曲

19K views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

77K views

香港派對

香港派對

1.8K views

流行音乐榜

流行音乐榜

16K views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

414K views

經典老歌

經典老歌

7.7K views

心愛歌曲

心愛歌曲

1.5K views

2020 年度熱門華語舞曲/電音歌曲

2020 年度熱門華語舞曲/電音歌曲

54K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

19K views

Best Cantonese

Best Cantonese

7.7K views

老歌曲

老歌曲

4.5K views

华语流行曲

华语流行曲

1.2K views

Canton 70s

Canton 70s

31K views

經典

經典

1.6K views

最新音樂

最新音樂

2K views

新粤语流行

新粤语流行

699 views

香港Disco

香港Disco

3.1K views

香港经典

香港经典

14K views

Cantonpop 2025

Cantonpop 2025

28K views

2025 Carplaylist

2025 Carplaylist

11K views

1980s

1980s

147K views

抒壓華語搖滾

抒壓華語搖滾

391 views

華語新歌

華語新歌

778 views

熱門華語嘻哈

熱門華語嘻哈

2.9K views

輕鬆愉快華語歌曲

輕鬆愉快華語歌曲

2.3K views

ChinesePop

ChinesePop

31K views

中文舞曲

中文舞曲

13K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

666 views

大學時聽的歌

大學時聽的歌

4.4K views

1970華語金曲

1970華語金曲

1.4K views

HK Canton Pop Hits

HK Canton Pop Hits

1.9K views

日常音樂

日常音樂

1.4K views

华语女声经典

华语女声经典

1.3K views

john the one

john the one

14K views