African
76 playlist(s)
Alexis Global
120 views
Afro beats
172K views
High Life Music
739 views
old pure reggae
16K views
party
1.1K views
Nigeria Old Skool songs
8.5K views
Amapiano Dance Mixes-2026
813 views
Birthday Celebration
10K views
Naija old
17K views
Current
20K views
Easy groove
4.9K views
Emerald oldies playlist
2.5K views
Bongo mix
179 views
Happiness Radio
2.1K views
rough amapiano
4.6K views
Amapiano
1.3K views
Koffi olamide
26K views
House music
2.3K views
My dance songs
125 views
Naija Throwback Pops
4.3K views
Afro beats
835 views
Amapiano
3K views
afrobeat $2025
1.8K views
Scrit
1.5K views
Good hit
14K views
Mains oldies
25K views
Afro Pop Sounds
15K views
You no go dance ke
782 views
Mad oldies
686 views
Afrobeats
18K views
piano piano
9.4K views
best bongo now
63K views
les grands des anciens
20K views
Reggae Master Lucky Dube
35K views
Piano SA
987 views
Chill Amapiano
4.3K views
Latest 2025
30K views
Throwback Naija Vibes
855 views
90s Muzik
381 views
workout
6.4K views
Amapiano
8.1K views
Naija
453 views
Feel Good
448 views
old school music
10K views
Naija 2025 Dec Mix
2K views
my music p
79K views
Discover
35K views
Afrobeat
700 views
Naija oldschool
14K views