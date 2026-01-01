African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 90s Hits

Naija 90s Hits
Naija Central

Naija Central
Naija 2000s Hits

Naija 2000s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Top Afropop

Top Afropop
Afrobeats Now

Afrobeats Now
C'est Makossa

C'est Makossa
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afropoppin'

Afropoppin'
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Alexis Global

Alexis Global

120 views

Afro beats

Afro beats

172K views

High Life Music

High Life Music

739 views

old pure reggae

old pure reggae

16K views

party

party

1.1K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

8.5K views

Amapiano Dance Mixes-2026

Amapiano Dance Mixes-2026

813 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

10K views

Naija old

Naija old

17K views

Current

Current

20K views

Easy groove

Easy groove

4.9K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

2.5K views

Bongo mix

Bongo mix

179 views

Happiness Radio

Happiness Radio

2.1K views

rough amapiano

rough amapiano

4.6K views

Amapiano

Amapiano

1.3K views

Koffi olamide

Koffi olamide

26K views

House music

House music

2.3K views

My dance songs

My dance songs

125 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

4.3K views

Afro beats

Afro beats

835 views

Amapiano

Amapiano

3K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

1.8K views

Scrit

Scrit

1.5K views

Good hit

Good hit

14K views

Mains oldies

Mains oldies

25K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

You no go dance ke

You no go dance ke

782 views

Mad oldies

Mad oldies

686 views

Afrobeats

Afrobeats

18K views

piano piano

piano piano

9.4K views

best bongo now

best bongo now

63K views

les grands des anciens

les grands des anciens

20K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

35K views

Piano SA

Piano SA

987 views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.3K views

Latest 2025

Latest 2025

30K views

Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

855 views

90s Muzik

90s Muzik

381 views

workout

workout

6.4K views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Naija

Naija

453 views

Feel Good

Feel Good

448 views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

114K views

old school music

old school music

10K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

2K views

my music p

my music p

79K views

Discover

Discover

35K views

Afrobeat

Afrobeat

700 views

Naija oldschool

Naija oldschool

14K views