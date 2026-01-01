J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
2026年3月最新ドラマ映画主題歌

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

130K views

懐うた

懐うた

23K views

ドライブ

ドライブ

892 views

最近のプレイリスト🎧

最近のプレイリスト🎧

200 views

なつめろ

なつめろ

6.9K views

お気に入り

お気に入り

10K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

481 views

お気に入り　新しい歌

お気に入り　新しい歌

5.6K views

懐メロ

懐メロ

23K views

アニソン

アニソン

20K views

カラオケ

カラオケ

38K views

好きな曲

好きな曲

794 views

最高の曲

最高の曲

43K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

5.1K views

かわいい

かわいい

266 views

ヒット曲

ヒット曲

136K views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

603 views

2026年度01月ヒット曲

2026年度01月ヒット曲

709 views

たかちゃん　歌謡曲

たかちゃん　歌謡曲

24K views

我が青春のエイティーズ邦楽篇

我が青春のエイティーズ邦楽篇

22K views

ドライブ

ドライブ

177 views

懐メロ

懐メロ

180K views

リスト　３

リスト　３

267 views

新しく作ったやつ

新しく作ったやつ

2.3K views

2026年お気に入り

2026年お気に入り

221 views

ヒロミ

ヒロミ

13K views

好きなやつ

好きなやつ

141K views

かわいい

かわいい

430 views

たらたら

たらたら

325 views

お気に入り

お気に入り

382 views

おちつく

おちつく

1K views

最近の

最近の

306 views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

985 views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

910 views

元気なりまっしょい

元気なりまっしょい

2K views

2026リリースのみ

2026リリースのみ

1.1K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

7.4K views

気になる

気になる

425 views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

246 views

あいう

あいう

1.4K views

懐メロ

懐メロ

43K views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

1.2K views

70年代

70年代

4.8K views

ヒット

ヒット

4.6K views

プレイリスト

プレイリスト

19K views

恋してるアイドルソング

恋してるアイドルソング

1.2K views

最新好きな曲

最新好きな曲

29K views

ドライブ

ドライブ

37K views

昭和の名曲

昭和の名曲

765 views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

9.8K views