R&B & soul

125 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Exercise

Exercise

933 views

Old school

Old school

21K views

singing in the shower

singing in the shower

682 views

Father's day

Father's day

20K views

Smooth

Smooth

1.5K views

Holiday Season

Holiday Season

109 views

Ladies.

Ladies.

2.6K views

Ladies night

Ladies night

23K views

original old school

original old school

29K views

smooth breeze

smooth breeze

220K views

let's vibe

let's vibe

749 views

2000s music

2000s music

12K views

Evening Chillax

Evening Chillax

4.7K views

Soul music

Soul music

373K views

90s Groove

90s Groove

76K views

Lagi Suka Lagu Ini

Lagi Suka Lagu Ini

1.5K views

Motown: The Best Of

Motown: The Best Of

51K views

90s chill music

90s chill music

1.2K views

R&B

R&B

2.9K views

Chill

Chill

2.2K views

R&B

R&B

2.2K views

R & B Gospel

R & B Gospel

1.1K views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.6K views

Feelings

Feelings

2.9K views

Motown

Motown

102K views

Recent R&B Jams

Recent R&B Jams

5.4K views

주크박스

주크박스

6.6K views

Disco

Disco

211 views

now playing

now playing

589 views

Roadtrip

Roadtrip

6.7K views

Amapiano

Amapiano

176 views

Make you dance

Make you dance

22K views

slow and steady

slow and steady

262 views

Chill

Chill

654 views

Soul

Soul

363 views

Monday

Monday

301 views

Sexy side

Sexy side

10K views

발라드

발라드

491 views

90s girls

90s girls

362K views

Troubled Spirit

Troubled Spirit

375 views

R&B

R&B

24K views

Chill

Chill

4.9K views

Old school 11

Old school 11

17K views

groove music

groove music

3.6K views

Funk & Soul

Funk & Soul

1.1K views

outside in the garage

outside in the garage

137 views

90s

90s

19K views

UK Rap

UK Rap

2K views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

666 views

초딩발라드

초딩발라드

6.5K views