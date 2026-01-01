Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
अलहमदो

अलहमदो

40K views

Escuchadas

Escuchadas

1.4K views

Chill

Chill

3.6K views

Hawaiian

Hawaiian

362 views

Bedroom indie

Bedroom indie

43K views

Morning background

Morning background

553 views

최근노래

최근노래

3.1K views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

224 views

Island Workout Music

Island Workout Music

3.9K views

Don't Fast Forward

Don't Fast Forward

227 views

エモい

エモい

28K views

OPM Playlist

OPM Playlist

38K views

mellow

mellow

556 views

opm love songs

opm love songs

15K views

Krishna Song

Krishna Song

223K views

Acoustic Romance

Acoustic Romance

941 views

Hungry Heart

Hungry Heart

1.8K views

Wedding Bollywood songs

Wedding Bollywood songs

23K views

Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

920 views

Traditional Irish Pub Songs

Traditional Irish Pub Songs

753K views

slack key guitar

slack key guitar

154 views

First day of my life

First day of my life

7.1K views

spring has sprung

spring has sprung

906 views

노래

노래

855 views

Workout

Workout

174 views

OPM Songs

OPM Songs

46K views

Acoustic

Acoustic

5.3K views

Love Listens

Love Listens

285 views

エモエモ

エモエモ

337 views

Matin tout doux

Matin tout doux

836 views

OPM

OPM

17K views

Clásicos

Clásicos

3.8M views

road trip

road trip

4.3K views

ярмарок

ярмарок

1K views

More guitar

More guitar

4.8K views

Folklore

Folklore

9.9K views

good oldies

good oldies

4.8K views

Some Folk Music May 2021

Some Folk Music May 2021

1.4K views

Chill and rest

Chill and rest

7.9K views

คิดถึงนิภาอาม่าสุดที่รัก

คิดถึงนิภาอาม่าสุดที่รัก

917 views

not so sad indie

not so sad indie

25K views

Spring 2026

Spring 2026

415 views

들어보자

들어보자

4.1K views

work out

work out

277 views

OPM

OPM

7.6K views

Україно

Україно

4.4K views

ななお気に入り邦楽

ななお気に入り邦楽

525 views

70's

70's

35K views

morning reflection

morning reflection

6.6K views

Fave Valentine Songs

Fave Valentine Songs

448 views